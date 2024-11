Spazionapoli.it - Napoli-Roma, la Curva B omaggia Ciro Esposito: la coreografia è stupenda – FOTO

, arriva l’omaggio dello stadio Maradona nei confronti di, tifoso napoletano scomparso nel 2014.La tredicesima giornata di Serie A vedrà protagonisteallo stadio Maradona. I partenopei dovranno scendere in campo con la giusta concentrazione per raggirare la trappola Ranieri. I giallorossi, infatti, nonostante una stagione difficile, hanno voglia di rilanciare le proprie ambizioni in campionato ed oggi potrebbe essere la loro ultima opportunità per agganciare una posizione di rilievo. Ilpotrà puntare sui titolarissimi ma dovrà contare specialmente sull’ex di giornata Romelu Lukaku, alla ricerca di maggiore continuità con la maglia partenopea. Intanto, prima dell’inizio del match laB hato il ricordo di.Omaggio a, il gesto emozionante dellaBPrima dell’inizio della partita tra, laB ha ricordato, tifoso partenopeo ucciso nel 2014 anel giorno della finale di Coppa Italia trae Fiorentina.