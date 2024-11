Quotidiano.net - Il sostegno della Cna: "Le imprese femminili vero motore economico"

In occasione‘Giornata internazionale per l’eliminazioneviolenza contro le donne’, Cna Emilia-Romagna rinnova il suo impegno adi tutte le persone vittime di violenza, dando voce a una battaglia che non si limita al 25 novembre, ma si combatte ogni giorno. La campagna di quest’anno, caratterizzata dallo slogan ‘Rompi il silenzio’, è il simbolo di un’azione concreta e costante che parte dal territorio per arrivare al cuoresocietà. Un impegno quotidiano e radicato. Cna, con la sensibilità e determinazione, lotta contro ogni forma di oppressione e di violenza. Attraverso le sue 234 sedi territoriali e i numerosi progetti attivi, la Confederazione offre supporto, sensibilizzazione e strumenti di empowerment per le donne. Il presidente di Cna Emilia-Romagna, Paolo Cavini, sottolinea l’importanza di mantenere alta l’attenzione su un tema che riguarda tutti: "La violenza contro le donne è una ferita profonda per la nostra società – spiega –.