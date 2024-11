Ilfattoquotidiano.it - Financial Times: “La Russia ha reclutato yemeniti con l’inganno per mandarli in Ucraina attraverso una società legata agli Houthi”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Lahacentinaia diper combattere in, in una mossa che evidenzia i crescenti legami tra Mosca ed i ribelli, movimento filo-iraniano di fede zaydita che controlla ampie zone dello Yemen tra cui la capitale Sanàa. Lo rivela il, secondo cui glivengono arruolati con la forza e inviati in prima linea. Le reclute hanno raccontato al giornale della City di essere arrivate intramite una misteriosacol, con la promessa di un impiego con stipendi elevati e persino della cittadinanza russa. Il conflitto dunque si allarga, mentre aumenta il numero delle vittime e il Cremlino cerca di evitare una mobilitazione generale. Tra le file russe ci sono già mercenari provenienti da Nepal e India e circa 12mila soldati dell’esercito regolare nordcoreano di stanza nella provincia russa di Kursk.