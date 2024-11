Secoloditalia.it - Conversazioni secolari, Joime: “La vera transizione ecologica (e sociale)? Parla italiano…”

Leggi su Secoloditalia.it

Sostenibilità,, agenda 2030: ogni giorno ci troviamo tempestati dalle battaglie ecologiche del domani in un turbinio di se e ma che sconvolgono le agende politiche. In questo contesto fare chiarezza e porre la chiesa al centro del villaggio, in una commistione tra artificiale e naturale, è quanto mai difficile. A correrci in aiuto arriva il professor Gian Pieroche ha appena pubblicato, per i tipi di Eclettica, il testo Innovazione. Per una via italiana (188 pp.; 18,00€), con la prefazione di Maurizio Castro e la postfazione di Fabio Massimo Frattale Mascioli, uno studio per evidenziare e porre sotto la giusta luce gli aspetti focali di crescita e progresso del nostro pianeta.Professorqual è la genesi che l’ha portata a pubblicare il suo nuovo libro.