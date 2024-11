Champions League | le designazioni arbitrali per i match di Milan Inter e Atalanta

Leggi su Sportface.it

Sono state comunicate leper le gare della quinta giornata diin programma martedì 26 novembre. Sarà lo spagnolo José Maria Sanchez a dirigere l’incontro Slovan Bratislava-, in programma in Slovacchia alle ore 18.45. Sarà assistito da Raul Cabanero e Inigo Prieto e dal quarto uomo Alejandro Muniz Ruiz, mentre al Var ci saranno Carlos del Cerro Grande e Valentin Gomez. Il fischietto di-Lipsia (calcio d’inizio a San Siro alle 21) sarà invece il portoghese Joao Pinheiro, coadiuvato da Bruno Jesus e Luciano Maia. Joao Goncavales sarà il quarto ufficiale; Tiago Martins e lo spagnolo Alejandro Hernandez designati invece per il Var.Infine sarà lituano il direttore di gara di Young Boys-, prevista per le ore 21 a Berna. Si tratta di Manfredas Lukjancukas, mentre completano il team Mangirdas Mirauskas e Vytenis Kazlauskas (assistenti) e Vilius Paulauskas (quarto ufficiale).