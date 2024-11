Stellantis Imparato a Milano Finanza | L’Italia rimarrà centrale

Leggi su Ildenaro.it

“Lo abbiamo detto cinquantamila volte, anche al governo Meloni: noi non lasciamo, anzi ci investiremo risorse e professionalità. Ma non chiedetemi oggi quanto venderò: io produco ciò che vendo”. Lo afferma Jean-Philippe, responsabile Europa die braccio destro di Carlos Tavares, in una intervista a.“Noi abbiamo sempre detto due cose. La prima: produciamo quello che vendiamo, ovunque. Perché quando hai ordini produci e quando non li hai no. La seconda:sta preparando la nuova generazione di tanti modelli e quindi siamo in un momento di transizione, che dobbiamo gestire. Ad esempio a Trnava con la piattaforma Smart Car o a Mirafiori, dove arriverà l’ibrido. O anche ad Atessa, dove arriverà il Ducato elettrico. Ma con tutti i lanci previsti già per inizio 2025 il rimbalzo arriverà”, afferma il manager.