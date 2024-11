Tvplay.it - Occhio Juve, Thiago Motta cambia diametralmente idea: il nuovo piano

Leggi su Tvplay.it

Lase la giocherà, alla 13^ giornata, contro il Milan di Fonseca:sta pensando di stravolgere i piani iniziali e di giocarsi il tutto per tutto.sa che con il Milan sarà una gara complicata e sta ragionando su come muoversi per andare a rimediare ai vuoti lasciati dagli infortunati. Fermi ai box in casaci sono diversi giocatori e il tecnico deve necessariamente correre ai ripari.e stravolge tutto (LaPresse) – Tvplay.itIn conferenza, l’allenatore della Vecchia Signora ha perciò dichiarato: “Tutti i miei giocatori hanno caratteristiche diverse e questo è interessante perché dà alternative. Dusan, Douglas, Nico Gonzalez non ci saranno. Così come Adzic, Bremer, Cabal e Milik. Stanno impiegando il tempo che ci vuole.