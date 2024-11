Nuovo codice della strada cosa cambia per chi consuma cannabis che rischia il ritiro della patente anche da sobrio

Leggi su Open.online

Tra le molte novità del, ce n’è una che preoccupa chio hato. Infatti, oltre a multe più salate e obblighi per i monopattini, il testo approvato dal Parlamento il 20 novembre nonostante il parere contrario degli esperti – secondo cui poco farà per ridurre le vittime– introduce una novità che può portare alper coloro che assumonoe altre droghe illegali,quando si mettono alla guida perfettamente sobri. Per disporre il, le forze dell’ordine non dovranno più dimostrare che la persona sia stata beccata a guidare in «stato di alterazione psico-fisica». Sarà sufficiente un test che certifichi l’assunzione di marijuana o altre sostanze stupefacenti illegali per sospendere ladel malcapitato omalcapitata fino a tre anni.