Inaugurata la nuova palestra di San Tomaso | Opportunità concreta per rivitalizzare il quartiere

È statasabato 23 novembre ladeldi San, un’opera che nasce in risposta alle esigenze dell’Amministrazione comunale che, in accordo con la comunità locale e le associazioni di, ha voluto ampliare la dotazione di servizi per lo sport ed il tempo libero presenti sul territorio nonché colmare l’assenza di spazi per attività, incontri ed eventi legati allo sport.“Questa struttura colma un vuoto importante neldi San, offrendo un luogo pensato con i più moderni standard qualitativi per l’attività fisica, gli incontri e gli eventi legati allo sport – commenta la sindaca Elena Carnevali -. Ma non si tratta solo di una: è un’peril, creare un ambiente che possa nutrire le passioni, i sogni e le aspirazioni di tante giovani e tanti giovani che cercano benessere, crescita personale e anche un futuro nel campo dello sport.