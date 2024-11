Anteprima24.it - Crisi climatica, a Cardito cerchi di protesta delle Mamme Ribelli

Tempo di lettura: 2 minuti“Laecocolpisce con violenza le fasce più deboli della popolazione, in particolare i minori”. Firmato: le. Il movimento Mothers Rebellion for climate Justice ha avviato una mobilitazione globale, organizzandopacifici diin varie città, anche italiane. Nell’area metropolitana di Napoli,e figli sono scesi in piazza al Parco Taglia di. All’iniziativa ha partecipato il Teachers for Future Italia, collettivo nazionale di insegnanti, educatori, dirigenti e ricercatori. Gli attivisti aderiscono al Manifesto degli Insegnanti per il Futuro, pubblicato in occasione del primo sciopero globale per il clima. L’obiettivo è attuare l’articolo 9 della Costituzione, da febbraio 2022 integrato a tutela dell’ambiente.Tff Italia si muove per esercitare pressione sulle istituzioni, chiedendo un efficace contrasto alla