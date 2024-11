Audio su WhatsApp, così Meta vuole trascrivere i messaggi vocali. Cosa cambia per la privacy

Leggi su Open.online

ha introdotto una funzione che consente diautomaticamente i. Che li si ami o li odi, glisono ormai un classico delle conversazioni su. Ma certe volte riuscire a ricavarsi il silenzio e il tempo di ascoltarne uno diventa un’impresa. Proprio in situazioni come questa può tornare utile la nuova funzione annunciata qualche manciata di ore fa dall’app distica di. Andrà attivata nelle impostazioni selezionando la lingua corretta. A quel punto basterà scegliere un vocale e navigare nelle opzioni per trovare «trascrivi». L’intelligenza artificiale analizzerà il contenuto dell’e ne trascriverà le parole generando un testo che apparirà nella chat. Trascrizionesu: laAl momento del lancio la funzione non è disponibile in italiano, ma in inglese, russo, spagnolo e portoghese.