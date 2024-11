Ilrestodelcarlino.it - Toyota, prove di ripresa. Altri 30 tornano al lavoro

LaMaterial Handling di Bologna riparte e, in questo lento ritorno alla normalità, ora si va ad aggiungeretasselli: ieri hanno ripreso il30 dipendenti di diversi reparti operartivi e sono partiti 12 carrelli elevatori. ll 23 ottobre scorso un’esplosione terribile ha causato la morte di due operai nella fabbrica di Borgo Panigale e ora, con il rientro in presenza di 30 lavoratori e ladelle spedizioni, si aggiunge un nuovo step al piano di ripartenza. "Questa ripartenza segna un momento cruciale per la nostra azienda – sottolinea Michele Candiani, managing director di–. Dopo il difficile periodo che abbiamo attraversato a causa dello scoppio, siamo tornati parzialmente operativi e possiamo riprendere progressivamente la gestione degli ordini e delle spedizioni.