Putin | Lanceremo altri missili ipersonici Oreshnik in Ucraina

Il presidente russo Vladimirha ordinato la produzione in serie deicome quello testato giovedì in. «Nessun sistema al mondo è capace di intercettarlo», ha affermato venerdì il presidente russo durante una conferenza sulla difesa.ha inoltre minacciato di lanciare nuovi attacchi incon il missile balistico sperimentale a raggio intermedio, mentre Kyiv ha denunciato il test dell’arma – che ha capacità nucleare – come un «crimine internazionale». «Continueremo questi test, anche in condizioni di combattimento, a seconda della situazione e della natura delle minacce poste alla sicurezza della Russia, soprattutto considerando che ne abbiamo abbastanza pronti per l’uso in magazzino», ha detto, contestando le affermazioni degli Stati Uniti secondo cui la Russia possiede solo una manciata di questi razzi.