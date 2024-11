Liberoquotidiano.it - "Non tira una bella aria", esplode la rivolta della polizia a Milano: cosa sta succedendo

Le voci rimbalzano tra i reparti, nelle caserme, lungo i corridoiQuestura. Lunedì sera, quando il nome del vice ispettore Christian Di Martino è stato depennato dalla lista finale degli Ambrogini d'Oro, i colleghi poliziotti sono rimasti di stucco. In molti sono pure inveperiti. Del resto, riconoscere la massima onorificenza del Comune dia chi aveva messo a rischio la propria vita per fermare un clandestino marocchino che lanciava sassi contro i passanti alla stazione ferrovidi Lambrate (era la notte del 9 maggio, ndr) sembrava scontato a tutti, oltre che doveroso. E invece. E invece il centrosinistra ha fatto finto di nulla, con la complcità del centrodestra che non ha insistito per imporre il proprio candidato (presentato sia dalla Lega che da Fratelli d'Italia) durante le sei lunghe ore di trattativa.