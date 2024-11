Ilfattoquotidiano.it - La serata folle del pilota belga a Milano: denunciato per guida in stato d’ebbrezza e resistenza a pubblico ufficiale

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Unain un locale in compagnia di un amico. Sono le 5 del mattino è tempo di salire in machina, fare manovra e andar via. Imprevisto, un controllo dei carabinieri. Mancato consenso nel sottoporsi all’alcoltest. Una doppia denuncia. Questo l’ordine cronologico degli avvenimenti vissuti nella notte da Gilles Renmans, ventitreenneche tra il 4 maggio e il 27 ottobre scorso ha partecipato al campionato italiano di Gran Turismo al volante di una Ferrari 488 Challenge Evo con il team Double T Racing.Secondo quanto ricostruito dal quotidiano il Giorno, il tutto è avvenuto all’esterno di una nota discoteca milanese tra via Moscova e largo la Foppa. Secondo le prime ricostruzioni, Renmans era con un coetaneo nel momento in cui è uscito dal locale per dirigersi verso la Bmw Serie 2 dell’amico.