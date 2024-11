Dilei.it - La Regina Camilla rinuncia all’ultimo al gala di stasera. Aggiornamenti sulla sua salute

Laè stata costretta a cancellare la sua partecipazione dal Royal Variety Performance dia causa delle sue condizioni di. Lo fa sapere il Palazzo.dà forfait al Royal Variety PerformanceLaavrebbe dovuto accompagnare Re Carlo al Royal Variety Performance che si tiene, 22 novembre, maha dovutore a questa uscita sera. Infatti, non si è ancora completamente ristabilita dall’infezione al torace che l’ha colpita al suo ritorno dal viaggio in Australia nei primi giorni di novembre.Il portavoce di Buckingham Palace ha fatto sapere che lasi è ritirata dal Royal Variety Performance dia causa di “sintomi post-virali persistenti” in seguito all’infezione toracica.Laè ancora malata: il messaggio di Buckingham PalaceQuesta la comunicazione ufficiale del Palazzo per giustificare l’assenza della Sovrana al: “A seguito di una recente infezione toracica, lacontinua ad accusare persistenti sintomi post-virali, per cui i medici hanno consigliato a Sua Maestà, dopo una settimana intensa di impegni, di dare priorità al riposo”.