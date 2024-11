Secoloditalia.it - Scamarcio fa impazzire la sinistra: “A casa mia il maschio fa il capofamiglia, la femmina no…” (video)

Qualche anno fa Riccardo, non senza ironia, si era lasciato andare a un commento: “Amia, in Puglia, uno fa il maschietto, l’altro la femminuccia”. Nei tempi attuali di “politicamente corretto” e di isterie disul tema del patriarcato, quelle stesse frasi sono state “rinfacciate” adalla giornalista Francesca Fagnani, nel corso dell’intervista rilasciata al programma “Belve“. Eha confermato tutto. La Fagnani gli ha chiesto conto della dichiarazione del 2006: «Su Vanity diceva: “In Puglia facciamo differenza tra i sessi. L’uomo è uomo e la donna è donna. Ilè il capobranco, lagli sta accanto e si occupa dei figli. So che non è molto corretto ma noi pugliesi diciamo sempre quello che pensiamo”. Siamo fermi là o c’è stata un’evoluzione?».