Thesocialpost.it - Matteo Falcinelli torna libero dopo l’incubo a Miami: “Vi racconto il mio dramma…”

, un giovane di 26 anni originario di Spoleto, ha vissuto un’esperienza traumatica che lo segnerà per sempre. Durante la notte tra il 24 e il 25 febbraio scorso, mentre si trovava aper completare gli studi universitari, è stato protagonista di un brutale arresto che ha sconvolto la sua vita. Tutto è iniziato con un gesto innocente: cercare di recuperare dei telefoni smarriti in un locale. La situazione, però, è rapidamente degenerata. Fermato dalla polizia,è stato ammanettato e incaprettato, un trattamento disumano che ha lasciato cicatrici non solo fisiche, ma soprattutto psicologiche. “Sono sopravvissuto fisicamente, ma dentro di me non è rimasto nulla”, ha raccontato con voce tremante, descrivendo il momento come un incubo che non riesce a dimenticare.Accuse, messa alla prova e il ritorno in ItaliaL’arresto ha avuto conseguenze legali pesanti per, accusato di oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale per aver, secondo l’accusa, toccato un agente di polizia.