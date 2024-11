Ilrestodelcarlino.it - La riqualificazione va in porto. Aperto il cantiere in viale Parini

ilper ladi, che sulla scia dei lavori eseguiti prima dell’estate inBellini, dà seguito alladelcanale nel tratto compreso tra i viali D’Annunzio edei Mille. In programma una nuova passeggiata con il rifacimento delle banchine e il muro di contenimento delle piene. Per cominciare s’interviene nel tratto che daD’Annunzio arriva aDante. Occhio dunque alla viabilità. Durante i lavori, che ogni giorno andranno avanti dalle 7,30 alle 17 fino al 18 dicembre, la strada sarà accessibile solo ai bus. Fuori orario lavoro e nei weekend invece sarà transitabile da tutti i mezzi. Anche il marciapiede, sul versante sud, resteràper consentire l’accesso alle abitazioni e alle attività commerciali. Non sarà invece percorribile la pista ciclabile, sostituita da quella realizzata sull’altra sponda inBellini.