Gaeta.it - Il vino italiano conquista i Balcani con “Wine Vision”: attesa varietà di esperienze a Belgrado

Il settore vitivinicolosi rafforza nei mercati dell'Est Europa, grazie alla terza edizione di "by Open Balkan", che si svolgerà adal 21 al 24 novembre. Questo evento, promosso da Veronafiere in collaborazione con l'Agenzia Ice, ha lo scopo di aumentare la presenza e la competitività delnei Paesi dei, ma con ambizioni che si estendono a gran parte dell'Est europeo. Con l'afflusso di 57 aziende italiane provenienti da 8 diverse regioni, il programma prevede una serie di incontri B2B con acquirenti di 11 Paesi, segnando un passo importante nel rafforzare i legami commerciali in questa area.Le opportunità del mercatocoIl mercato delneie nell'Est Europa presenta notevoli opportunità e un potenziale di crescita significativo per i produttori italiani.