Romadailynews.it - Fondi per la cultura nel Lazio, Tidei e Nobili (Iv): “Giunta Rocca tenta un nuovo blitz”

Leggi su Romadailynews.it

Accuse dall’opposizione: iper i Comuni potrebbero essere gestiti direttamente dalla Regione con un emendamento al collegato.Roma, 21 novembre 2024 – È scontro alla Regionesuiper la. I consiglieri regionali di Italia Viva, Mariettae Luciano, accusano ladi centrodestra guidata dal presidente Francescodi voler sottrarre ai Comuni idestinati alla ristrutturazione e all’acquisto di teatri, sale cinematografiche e luoghi di.“Dopo aver impedito lo scorso dicembre che la Regioneacquistasse il Teatro Eliseo per 25 milioni di euro, destinando quelle risorse ai Comuni, lastando un,” dichiaranoin una nota con.Secondo i due esponenti di Italia Viva, un emendamento presentato dalla maggioranza nell’ambito del collegato in discussione in aula in queste ore mirerebbe a togliere la disponibilità di queiai Comuni, attribuendone la gestione diretta alla Regione.