Spazionapoli.it - Calciomercato Napoli, Manna prepara un colpo da novanta: arriva dal Real Madrid!

Leggi su Spazionapoli.it

Ilcontinua ad essere molto attivo sul mercato in entrata. La società starebbe già lavorando in vista di gennaio. In casasi respira molto entusiasmo per l’inizio di stagione. Quest’ultimo, è stato fin qui da incorniciare ed ha permesso alla squadra di guadagnare il primo posto in classifica. Infatti, ad oggi, gli azzurri sono in vetta alla Serie A e non intendono affatto mollare la presa. Il merito è in parte di Antonio Conte, il quale ha saputo dare subito al gruppo i propri concetti, lasciando poco spazio alla disattenzione. Non a caso, quello che emerge dai partenopei è una compattezza importante, la quale permette a tutti di esprimersi al meglio. Ovviamente, anche i colpi messi a segno in estate da Aurelio De Laurentiis sono stati una chiave importante perizzare tutto ciò.