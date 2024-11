Laprimapagina.it - “Vorrei vedere voi” è il nuovo singolo degli Zagreb

Da venerdì 22 novembre 2024 sarà disponibile in rotazione radiofonica “VOI” (Dischi Soviet), ilestratto dall’ EP “TERRA BRUCIATA”, già disponibile sulle piattaforme digitali dall’8 novembre. “voi” è il brano più rock delEP, prodotto presso il Riviera Studio (VE) da Francesco Scarpa. La canzone racconta della stanchezza di quei rapporti umani inutili, spesso caratterizzati da superficialità e troppa leggerezza. Il bisogno quindi di troncare queste relazioni fatte di negatività e di mandare tutto a quel paese perché tanto non ci si perde nulla. “Dieci anni fa cominciò il viaggio dinella musica e le prime importanti registrazioni in studio furono fatte proprio nello studio di Francesco Scarpa, un amico da sempre, un amico che ha sempre creduto in noi.