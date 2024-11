Iodonna.it - Le celeb mostrano il lato selvaggio grazie alla stampa leopardata. A prova di giungla urbana

Altro che sette. Le vite del leopardo non si contano. Piuttosto feroce, non muore mai. Una tendenza timida? Non proprio. Comparsa in passerella per la prima volta nel 1947, non ha mai smesso di ispirare i designer. Da Christian Dior in poi, il classico macusi è evoluto: un neutro capace di adattarsipersonalità di chi lo indossa, simbolo di una fierezza leggiadra. Pantaloni leopardati: 5 look per non sbagliare X Leggi anche › Safari fuori stagione: viaggio nelle borse maculate dell’Inverno 2024 Le star, le fan senza paura della, oggi come ieri: a dimostrarlo, tra gli altri, è il protagonista di stagione, il cappotto macuche mima il manto del felide, fulvo e costelda rosette.