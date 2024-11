Calciomercato.it - “Game over”: club nel caos dopo l’esonero, scoppia la contestazione

Leggi su Calciomercato.it

I tifosi esplodonoil ribaltone improvviso della società. Striscioni e contestazioni, tutti gli aggiornamentiÈ ufficiale il ribaltone in panchina. Come un fulmine a ciel sereno, ilha annunciatoe già comunicato il nuovo allenatore per la ripresa del campionato.Tifosi Genoa in rivoltadi Gilardino: striscioni e contestazioni contro la proprietà 777 (Foto LaPresse) – Calciomercato.itIl Genoa ha esonerato Gilardino, reduce da 4 punti nelle ultime due partite, per affidarsi a Patrick Vieira. Proprio quando sembrava iniziata la lenta risalita in classifica dei rossoblù, la società ha deciso di sollevare l’ex attaccante dal proprio incarico.Illigure ha già annunciato l’arrivo di Vieira: “Il Genoa CFC comunica di aver affidato la conduzione tecnica della prima squadra a Patrick Vieira.