361magazine.com - Fragranze mania, ricercate e avvolgenti: quelle da mettere sotto l’albero evocano i profumi delle Feste

Leggi su 361magazine.com

Le migliorida. Da regalarsi o regalare, per indossare tutta la magiagrazie a note, speziate o zuccherine. La miglior selezione dei must-have di stagione Quando il Natale si avvicina, i sensi si preparano a vivere un’esperienza di calore, intimità e magia. Leche accompagnano durante questa stagione raccontano storie di famiglia, di momenti condivisi e di abbracci calorosi. Tra le notedella vaniglia, del legno di oud e della cannella, si fa strada un’atmosfera di festa che trasforma ogni giorno in un’occasione speciale.cheil tepore di un caminetto acceso, il confort di una tazza di cioccolata calda e l’eleganzasere invernali illuminate dalle luci natalizie. La seguente selezione dirappresenta quindi il regalo perfetto per rendere ogni istante di questo periodo ancora più speciale, conpensate per sorprendere, emozionare e regalare un tocco di lusso