Firenze, telecamere contro lo spaccio fuori dalle scuole

, 20 novembre 2024 - Occhi elettronici a protezione delle, bullismo e vandalismi. L’amministrazione comunale ha infatti ottenuto quasi 68mila euro nell’ambito del progetto “sicure” del Ministero dell’Interno. E, come già concordato durante il Cosp di inizio settembre, questi fondi saranno utilizzati per realizzare e/o implementare i sistemi di videosorveglianza di aree in prossimità di una serie di edifici scolastici. Si tratta della Montagnola Gramsci di via Giovanni da Montorsoli, della Barsanti in via Lunga, della Rodari in viale Corsica e della Mameli in via Andrea Corsali, ovvero i plessi proposti dal Comune alla Prefettura;dei quartieri 4 e 5 nelle cui vicinanze si sono verificati episodi didi sostanze stupefacenti e altri fenomeni come vandalismi che creano preoccupazioni sia nelle famiglie degli alunni sia nel personale.