Movieplayer.it - Euphoria: Storm Reid non tornerà nella terza stagione della serie

Leggi su Movieplayer.it

, che ha interpretato la sorella minoreRue di Zendaya in, nonper la prossimadello show. Un volto familiare nonper la prossimadi, che ha interpretato Gia Bennett, sorella minore di Rue (Zendaya) nelle prime due stagioni del teen dramaHBO, nonnel celebre show. "Sono molto eccitata per la", ha dichiarato laa Rotten Tomatoes sul red carpet dei Governors Awards. "Purtroppo Gia non, ma sono davvero in debito con il cast e la troupe di quella, con la HBO.è una cosa davvero speciale e sono così felice che faccia partemia eredità e che .