Oasport.it - Basket, l’Olimpia Milano ospita il Maccabi per trovare continuità

Leggi su Oasport.it

Torna in campo l’EA7 Emporio Armaniper l’undicesimo turno dell’Eurolega e giovedì sera, con palla a due alle 20.30, al Unipol Forum d’Assago arriva ilTel Aviv. Per i ragazzi di Ettore Messina la chance, e anche il dovere, dinei risultati dopo la bella vittoria ottenuta in casa del Partizan Belgrado.Il successo in terra serba è stato il quarto stagionale per LeDay e compagni, che dopo il passo falso di Berlino e l’ennesima rimonta rischiata domenica a Cremona devono dimostrare di riuscire a esprimere il loroper tutti e 40 i minuti. E dovranno farlo senza il lungo degente Josh Nebo, ex di giornata, ma anche senza Leandro Bolmaro, out per almeno tre settimane.Sin qui lo score diè in negativo, con 84,9 punti segnati in media a partita, ma ben 87,7 subiti.