Gaeta.it - Arrestato a Napoli un uomo con un laboratorio clandestino per la produzione di droga

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Un’operazione della polizia diha portato all’arresto di undi 30 anni, scoperto mentre tentava di fuggire da una casa trasformata in unper ladi sostanze stupefacenti. Gli agenti, durante un controllo di routine, sono riusciti a sequestrare oltre 10 chilogrammi di, tra marijuana, hashish e cocaina, insieme a materiali utilizzati per il confezionamento. Questo intervento rientra nelle misure straordinarie implementate dalla Questura per combattere il traffico die la detenzione non autorizzata di armi.La scoperta delLa vicenda si è svolta in via Immacolata Concezione, dove gli agenti del Commissariato di Ponticelli hanno notato unallontanarsi con fare sospetto da un’abitazione. Alla vista della pattuglia, il soggetto ha accelerato il passo, cercando di dileguarsi.