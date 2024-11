Ilrestodelcarlino.it - Affari Tuoi, la pesarese Maria Paola insultata dopo il programma per la “partita più brutta della storia”. Cosa è successo

Pesaro, 20 novembre 2024- Martedì sera ad, la trasmissione in onda su Rai Uno, è stata la giornata fortunata. La concorrente delle Marche si è infatti portata a casa 30mila euro al termine di quella che è stata definita “lapiù”. Nel suo percorso di gioco, infatti, laè stata costantemente accompagnata dalla sfortuna, tanto che è arrivata agli istanti finali con tre pacchi: il primo da 1 euro, il secondo da 5 euro e l’ultimo da 30mila. Una possibilità su tre (il 33%) di tornare a casa vincitrice. E un bottino ancor più sorprendente per tutti, calcolando che lasi era messa subito male, anzi malissimo per lei. Nella prima metà del gioco, infatti, laha subito fatto fuori tutti i pacchi più ricchi, quelli rossi.