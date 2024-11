Ilnapolista.it - Vlahovic, nessuna lesione ma salterà il match contro il Milan

Dopo l’infortunio di ieri con la Serbia e la visita al JMedical, sono state escluse lesioni per Dusan. Ma le sue condizioni verranno monitorate giorno per giorno. Al momento si sa solo che probabilmente l’attaccante della Juventus, come riportato da Sky,ildi campionatoil.ULTIM’ORA JUVENTUSEscluse lesioni per DusanLe sue condizioni saranno monitorate quotidianamenteL’attaccante non sarà disponibileil#SkySport #SkySerieA— skysport (@SkySport) November 19, 2024E secondo quanto riportato da Nicolò Schira su X, potrebbe dare forfait anche per la partita di Champions Leaguel’Aston Villa.Escluse lesioni muscolari per Dusan #, le cui condizioni verranno monitorate ellate giorno per giorno. Al momento si va verso il forfaite AstonVilla.