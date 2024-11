Ilrestodelcarlino.it - Trail in notturna alla ricerca della pera cocomerina, pronto il bis

Successoterza edizione del ’Ville Halloween NightVerghereto’, dedicato, presidio Slow Food, un frutto con vocazione e destinazione naturale, in specie nella zona di Ville di Montecoronaro. Una prova non competitiva, unsui generis in, con vari saliscendi lungo strade e stradine del crinale tosco-romagnolo, per uno sviluppo complessivo di 13 chilometri. Un gruppo di appassionati, non solo d’Alto Savio, ha affrontato l’itinerario, illuminato dalle lanterne frontali, che si è snodato per andare a toccare, fra l’altro, il costone montuosoMadonnina del Crestone e sfiorare la vetta del Fumaiolo, dalle cui falde scaturisce il Tevere. Fra i partecipanti, c’è stato chi ha effettuato una bella corsa e chi ha semplicemente camminato.