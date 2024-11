Mistermovie.it - Mister Movie | Il botteghino di Uno Rosso, diretto da Dwayne Johnson, delude in America

Nonostante l'attesa e un cast stellare, Uno Rosso (Red One), il nuovo film natalizio con Dwayne Johnson e Chris Evans, ha avuto un weekend di apertura deludente rispetto al suo ambizioso budget. Con un costo di produzione dichiarato di 250 milioni di dollari, il film ha guadagnato appena 34 milioni di dollari negli Stati Uniti e 84 milioni globalmente nei primi giorni.

La trama di Uno Rosso: un'avventura natalizia

Il film propone una trama originale ambientata durante le festività natalizie. I protagonisti interpretati da Johnson ed Evans si trovano coinvolti in una missione di salvataggio in cui devono scoprire il mistero della scomparsa di Babbo Natale, interpretato da J.K. Simmons. Nonostante l'idea intrigante e l'ambientazione festosa, Red One non è riuscito a convincere del tutto la critica.