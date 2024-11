Lanazione.it - La sfida di Padre Ibrahim Faltas: "Due Stati per due popoli"

Leggi su Lanazione.it

L’espressione serena, aperta, di, specchio, secondo chi lo conosce bene, di una grande forza interiore, di una fede bella e sicura, si indurisce quando gli viene posta l’immancabile domanda su chi può fermare la drammatica guerra in atto tra Israele e Palestina e con quali mezzi. "La comunità internazionale non può solo invocare la pace, ora deve lavorare" risponde il Vicario della Custodia di Terra Santa. "In settanta anni il mondo non ha fatto nulla, ora è il momento di risolvere il problema e tutti sanno qual è la soluzione: dueper due". L’incontro con il francescano, propiziato da Don Antonio Canestri, Parroco di Chiusi, per la Diocesi di Montepulciano-Chiusi-Pienza, di cui è Vicario generale, e organizzato dalla Lubit, l’associazione culturale della Curia, con il patrocinio del Comune, ha riempito il Teatro Mascagni di un pubblico attento che, dopo la relazione dell’ospite, ha posto numerose domande.