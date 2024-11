Ilfattoquotidiano.it - La cultura dello stupro non è arrivata coi barconi: la maggior parte delle violenze avviene in casa

Ogni volta che si cerca di sminuire l’analisi femminista della violenza maschile contro le donne, viene spesa una parolina magica, “ideologia”, per confutare dati, elementi storici e sociologici, studi e ricerche. Secondo le misurazioni dell’Istat, il 31,5%donne è stata vittima di una qualche forma di violenza fisica o sessuale, e il 21%donne ha subito violenza sessuale. Il fenomeno è trasversale, ha matricele e non conosce barriere sociali.Eppure ieri, il ministro Giuseppe Valditara, durante la presentazione della Fondazione Cecchettin alla Camera dei Deputati, ha negato, durante un intervento videoregistrato, la componentele nel femminicidio ed ha tacciato questa analisi come frutto di un’ideologia.“Il patriarcato – ha dichiarato il ministro Valditara – è stato abolito giuridicamente nel 1975 con la riforma del diritto di famiglia” eppure ogni giorno, tocchiamo con mano, che le leggi non sono formule magiche col potere di trasformare immediatamente una società.