Ilary Blasi denuncia Francesco Totti per abbandono di minore | l’indagine aperta dalla Procura

Ladi Roma ha aperto un’indagine in seguito alladiche accusadi aver lasciato la figlianne da sola in casa. L’ipotesi di reato perdiè per legge punito con il carcere. I dettagliLa battaglia legale trastenta a placarsi, alimentando rumors e polemiche. Nelle ultime ore ladi Roma avrebbe infatti aperto un’indagine a seguito di unadinei confronti di.«Durante una videochiamata ho scoperto che non c’era nessuno con la bambina», questa l’accusa della showgirl verso l’ex marito che prende le distanze dalle affermazioni dellae dichiara: «C’era la babysitter»disarebbe quindi l’accusa rivolta asua ex moglie, già contrapposti nella causa di separazione incardinata al tribunale civile di Roma che deve decidere sulle questioni patrimoniali e sull’affidamento dei figli.