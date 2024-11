Quotidiano.net - Esplosione alla fabbrica di Ercolano, ricomparso il proprietario del fondo: si indaga sulle cause

Napoli, 19 novembre 2024 - La procura ha aperto un fascicolo sull'dellaabusiva di fuochi d'artificio a, ma al momento non risulta nessun nome tra gliti. Sono tre le vittime dello scoppio, avvenuto intorno alle 15 di ieri: due gemelle di 26 anni di Marigliano, Sara e Aurora Esposito, e un ragazzo albanese di 18 anni residente a Napoli, Samuele Tafciu. Intanto èildell’area, che si è detto estraneo all’attività illegale. I resti sotto le macerie Ascoltato ildel terreno I motivi dello scoppio I resti sotto le macerie I vigili del fuoco sono ancora al lavoro per la messa in sicurezza dell'area dopo la deflagrazione, un boato che ha portatodistruzione dell’interoto. Ci sono volute ore per risalire all'identità delle vittime: sotto le macerie sono stati trovati soltanto i resti delle tre persone decedute.