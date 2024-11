Quifinanza.it - Bonus Natale, la proposta ufficiale del Governo, niente cumulo in famiglia

Ilha ufficializzato, con un emendamento al decreto fiscale, l’espansione delper le tredicesime di 4,6 milioni di lavoratori italiani. L’esecutivo ha infatti trovato i 235 milioni di euro di copertura necessari per garantire liquidità al fondo per il, a cui sono state apportate alcune modifiche rispetto alla norma iniziale.Rimane soltanto il requisito di avere un figlio a carico e non più un anche un partner, dettaglio che quadruplica la platea degli aventi diritto. I nuclei familiari non potranno però avere più di undi questo tipo, quindi le famiglie con entrambi i genitori dipendenti otterranno al massimo 100 euro.Le novità del2024Con un emendamento al decreto fiscale, ilha reso ufficiali le modifiche che vuole apportare al cosiddettosulle tredicesime dei lavoratori dipendenti.