Berrettini, ribaltone last minute: la mossa a sorpresa sciocca i tifosi

Non si parla d’altro che del gesto inaspettato di: ecco perché.Lasciarlo a casa, dopo che lo scorso anno non aveva potuto giocare per cause di forza maggiore, sarebbe stato “crudele”. Un po’ ce lo aspettavamo, dunque, che il capitano Filippo Volandri ritrattasse e decidesse di convocare anche Matteoalle Finals di Malaga, che ci terranno compagnia nei prossimi giorni.: la(AnsaFoto) – Ilveggente.itUn uomo squadra caparbio e tenace come lui, del resto, è merce rara, per cui sarebbe stato un vero peccato se non avesse fatto parte del quintetto che cercherà di espugnare l’Andalusia e di vincere la seconda Coppa Davis di fila. Insieme a lui, il “comandante” del battaglione ha convocato – ovviamente – il numero 1 del mondo e neo vincitore delle Nitto Atp Finals, cioè Jannik Sinner, Lorenzo Musetti, Simone Bolelli e Andrea Vavassori.