Romadailynews.it - Arriva “Cerbero” a Roma, il nuovo sistema tecnologico che rileva le violazioni stradali e non solo…

Il sogno di tanti e l’incubo di molti.E’to a, ilchein maniera automatica le effrazionie non solo, difatti questo strumento oltre a verificare in tempo reale le, come parcheggi in doppia fila, parcheggi in divieti di sosta e tutto ciò che concerne leanche irregolarità amministrative dei veicoli (revisione e assicurazione).Il tutto per garantire una sicurezza stradale maggiore, in quanto soprattutto nel caso delle auto in doppia fila potrebbero ostacolare e limitare la visuale del guidatore e la viabilità, di conseguenza rallentando il traffico sia privato che pubblico.Come è fatto e come funziona il?Il dispositivo presenta una parte magnetica in modo tale da consentire l’applicazione al tetto dei veicoli della Polizia diCapitale, per cui è intercambiabile.