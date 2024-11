Ilrestodelcarlino.it - Arrestato in Romania l’ex violento di Chiara Balistreri

Bologna, 19 novembre 2024 – E’ statoin, Gabriel Costantin,di, la ragazza che aveva fatto un video per denunciare che era scappato. La polizia di Bologna, con la collaborazione della polizia rumena, ha dato esecuzione al mandato di arresto europeo, richiesto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, per i reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni gravi, dopo che l’uomo era scappato dagli arresti domiciliari a Bologna, lo scorso 4 novembre. Constantin, due anni fa, era stato denunciato dalla ex fidanzata,, 20enne di Bologna, che aveva postato un video sui social per mostrare il suo volto tumefatto ed il naso rotto a causa della violenza dell'uomo, iniziata fine dal 2017, quando erano ancora entrambi minorenni.