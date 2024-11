Quotidiano.net - Agia e Consiglio nazionale ragazzi: combattere discriminazioni, tutti i minori abbiano gli stessi diritti

Roma, 19 novembre 2024 – Menoe più partecipazione attiva per i. È ciò che è emerso dall’incontro 'Senza Distinzioni: Perchéi minorennile stesse opportunità', organizzato dall'Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza (), che si è svolto questa mattina a Roma presso il centro Congressi Roma Eventi. Ospite della mattinata di confronto è stato il CNRR, ildelle Ragazze e dei, alla sua prima uscita pubblica, composto da 50e ragazze provenienti da tutta Italia, voluto dae coordinato da Defence for Children Italia. Al convegno, organizzato in occasione della Giornata mondiale per idell'infanzia e dell’adolescenza che si celebrerà il 20 novembre, sono intervenuti tra gli altri la dottoressa Carla Garlatti, Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza, Maria Teresa Bellucci vice Ministro del Lavoro e delle politiche sociali e Marco Pagniello, direttore della Caritas Italiana.