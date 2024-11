Ilrestodelcarlino.it - Risultati elezioni Emilia-Romagna 2024, attesa per gli exit poll: lo spoglio in diretta

Bologna, 18 novembre– Urne chiuse alle 15 in, dove negli ultimi due giorni si è votato per eleggere il presidente della Regione e l’Assemblea legislativa. La corsa a raccogliere il testimone di Stefano Bonaccini è, come noto, tra Michele de Pascale, sostenuto dal centrosinistra, e da Elena Ugolini, civica appoggiata dal centrodestra. E la contesa sarà particolarmente intensa. Le operazioni di(qui i dati di Eligendo) nei 4.500 seggi allestiti nei 330 comuni tra Piacenza e Rimini sono già iniziate, in questo articolo seguiamo iin tempo reale: gli, le prime proiezioni e poi i dati ufficiali. Affluenza flop: ieri sera alle 23 era del 35,76%, il dato definitivo si conoscerà nel pomeriggio.