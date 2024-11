Ilfattoquotidiano.it - “Non ci si abitua mai ai controlli per il cancro. Dentro di me c’è una tempesta. La verità è che ho paura”: il terrore di Carolina Marconi

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

L’ex concorrente del Grande Fratellosi sottopone spesso aiper il tumore, specie dopo aver affrontato quello al seno. “Non mi abituerò mai a questi, ma so che sono necessari – ha scritto in un lungo post condiviso sul suo profilo Instagram a corredo dello scatto che la ritrae dopo lo screening oncologico accanto al team dell’ospedale – Ieri è stato il giorno della total body. Mi sono svegliata presto, il cuore pesante e la mente in tumulto. La notte non ha portato riposo, solo pensieri ansiosi. Non mi abituerò mai a questi, ma so che sono necessari. I ricordi tornano a galla, e nonostante i sorrisi che cerco di mettere in mostra,di me c’è una. Laè che ho”.Laracconta passo dopo passo la sua giornata: “Nella sala d’attesa, cerco di distrarmi con il telefono, ma i pensieri si affollano: ‘Cosa ci aspetta?’, tocca a lei’ Faccio un segno della croce, respiro profondamente e entro nella stanza.