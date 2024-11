Anteprima24.it - Il Coro del Conservatorio di Benevento alla St. Patrick’s Old Cathedral di New York

Tempo di lettura: < 1 minutoIeri, nella prestigiosa cornice della Basilica of St.Olda New, ildeldi, diretto dProf.ssa Giovanna Riboli, ha animato con maestria la celebrazione della Santa Messa in italiano, dedicatacomunità italiana residente. La celebrazione è stata officiata da Don Luigi Portarulo, che ha saputo creare un momento di grande spiritualità e raccoglimento, arricchito dalle suggestive armonie del Canto Beneventano. L’evento si inserisce nella prima tappa del progetto internazionale PNNR “Internazionalizzazione”, che vede ilprotagonista di un percorso culturale di altissimo valore, a partire dal Canto Beneventano, un patrimonio storico-musicale unico che rappresenta le radici e la tradizione del territorio sannita.