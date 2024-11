Lapresse.it - Francia, trattori bloccano autostrada: proteste agricoltori contro accordo Ue-Marcosur

Glifrancesi si stanno mobilitando per protestarel’commerciale Ue-Mercosur. Sostengono che l’minaccia i loro mezzi di sostentamento consentendo un’ondata di importazioni agricole sudamericane prodotte secondo standard ambientali meno severi.Lesono previste in tutto il Paese, con raduni presso le prefetture e gli autogrill. Un gruppo ha bloccato un’a sud di Parigi ieri notte con i.A guidare le nuovesono sindacati come la FNSEA e i Giovani, che si oppongono a disposizioni come l’importazione senza dazi di carne bovina, pollame e zucchero, che secondo loro creerebbe una concorrenza sleale ai prodotti francesi. Il Coordinamento Rurale, un sindacato legato all’estrema destra, ha promesso una ‘rivolta agricola’, con blocchi dei trasporti di generi alimentari che inizieranno domani ad Auch e Agen, nel sud-ovest della