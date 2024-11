Metropolitanmagazine.it - Beyoncè si esibirà nell’Halftime Show natalizio NFL su Netflix: l’annuncio

Leggi su Metropolitanmagazine.it

ritornerà protagonista di un Halftimedella NFL: il giorno di Natale l’artista sarà la star dello spettacolo in programma suprotagonista dell’HalftimeNFL su: il trailerarriva dae della stessa interprete che sidurante l’intervallo della sfida tra gli Houston Texas ed i Baltimora Ravens. La performance prevista all’NRG Stadium della sua città natale, Houston, sarà la prima occasione per ascoltare live i brani dell’ultimo album, Cowboy Carter pubblicato lo scorso 29 marzo. Mentre iniziano a rincorrersi le prime voci sull’esibizione, della quale sono noti solo i dettagli relativi all’ottavo lavoro in studio,ha anticipato che l’artista potrebbe essere accompagnata da “alcuni special guest” presenti nell’album.