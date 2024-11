Iltempo.it - Ucraina sotto attacco. Biden: ok a Kiev all'uso di missili a lungo raggio in Russia

Il presidente Usa, Joe, ha autorizzato per la prima volta l'a usareforniti dagli Stati Uniti per colpire all'interno della. La notizia, riferita ad Associated Press da fonti che hanno familiarità con la questione, è giunta dopo quello che il ministero degli Esteri diha definito "uno dei più grandi attacchi aerei" russi sull', con una pioggia die droni lanciati dalladomenica, mentre si avvicinano i mille giorni di guerra che ricorreranno martedì, prendendo di mira le infrastrutture energetiche e provocando morti e feriti. Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha dichiarato che laha lanciato un totale di 120- di vari tipi, inclusida crociera e balistici - e 90 droni, compresi gli Shahed di fabbricazione iraniana.