MotoGP cosa dice il regolamento se Bagnaia e Martin finiscono a pari punti

L’attesa è finita. Alle 14:00 scatta il Gran Premio di Barcellona, ultima gara del Mondiale di, che deciderà il vincitore del campionato. Splendida lotta quella tra Peccoe Jorgeche arrivano all’ultima gara con tutto ancora in bilico e da decidere sul circuito spagnolo.è ovviamente favorito in virtù del vantaggio in classifica e potrà anche accontentarsi di gestire, ma se c’è un avversario da non sottovalutare quello è, che sogna il sorpasso all’ultima curva (metaforicamente) per conquistare il suo terzo Mondiale (CLICCA QUI PER LE CLASSIFICHE)La domanda sorge spontanea: in caso di arrivo a, quindi conprimo edecimo oppureseconda equinsimo, chi vincerebbe? La risposta è semplice: Pecco. Sì, perché, la discriminante sarebbe le vittorie conquistate nel corso di tutto l’anno e l’azzurro ne ha vinte 10 contro le 3 dello spagnolo (che però ha fatto meglio nelle Sprint).